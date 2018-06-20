Бразильский защитник футбольного клуба "Шахтер" подписал с командой новый пятилетний контракт.

Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

В соглашении отдельно прописана сумма выкупа (трансфера) 28-летнего футболиста, т.н. клаусула, которая составляет 100 млн евро.

Фото: facebook.com/Palkin.Sergey

Исмаили официально был представлен в качестве игрока "Шахтера" 14 февраля 2013 года. Сумма его трансфера из португальской "Браги" составила 4 миллиона евро.

Первый официальный матч за "горняков" бразильского защитника состоялся 19 мая 2013 года в поединке против запорожского "Металлурга", в котором Исмаили открыл счёт на 33 минуте.

Как сообщала "Страна", мадридский "Реал" купил юного украинского голкипера Лунина у "Зари".

Сумма трансфера 19-летнего украинского голкипера составит около 12,5 млн евро, из которых "Заря" сразу получит 8,5 млн.

Напомним, что Шахтер показал новый, фирменный Boeing, раскрашенный в черно-оранжевые цвета.