Предположительно под Мариуполем в Донецкой области ВСУ уничтожили опорный пункт сепаратистов.

Об этом сообщил Национальный информационный портал "Тиск" в Facebook, также опубликовав видеозапись артналета в Youtube.

"Огонь, предположительно, велся артиллеристами полка НГУ "Азов" под Мариуполем. Точное место и время не известны", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.

Фото: facebook.com/TiskPortal

Видео: youtube.com/Національний інформаційний портал "Тиск"

Как сообщала "Страна", в поселке под контролем ВСУ мирный житель подорвался на мине прямо у своего дома. Полиция назвала это терактом.

Напомним, что в кафе Мариуполя рассказали свою версию драки пограничников с охраной.