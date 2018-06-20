Опубликовано видео, как в зоне ООС артиллерия уничтожила опорный пункт
Предположительно под Мариуполем в Донецкой области ВСУ уничтожили опорный пункт сепаратистов.
Об этом сообщил Национальный информационный портал "Тиск" в Facebook, также опубликовав видеозапись артналета в Youtube.
"Огонь, предположительно, велся артиллеристами полка НГУ "Азов" под Мариуполем. Точное место и время не известны", - говорится в опубликованном сообщении.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.
Фото: facebook.com/TiskPortal
Видео: youtube.com/Національний інформаційний портал "Тиск"
Как сообщала "Страна", в поселке под контролем ВСУ мирный житель подорвался на мине прямо у своего дома. Полиция назвала это терактом.
Напомним, что в кафе Мариуполя рассказали свою версию драки пограничников с охраной.