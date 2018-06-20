20 июня приостановился пятидневный рост курса доллара: по итогам межбанковских торгов его откатили на 4 копейки, и зафиксировали вечером в рамках 26,38-26,42 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Утром ситуацию чуть успокоил Нацбанк, который активно продавал доллар в Matching, а после, по слухам, еще и напрямую - адресно некоторым банкам. В среднем сделки проводил по 26,50 грн./$, но в до конца непонятных объемах: в одних казначействах говорят об общих продажах на уровне $10 млн., а в других -о $20 млн. Но точку в удешевлении доллара поставили крупные экспортеры.

С утра они активно придерживали валюту, дожидаясь роста ее курса, а к вечеру вышли с массивной распродажей. Банально просчитались - им не хватило гривны для бюджетных платежей, и срочно потребовалась конвертация свободной части валютной выручки (50% не обязательных к продаже на межбанке).

"На разнонаправленные курсовые тренды сегодняшнего дня повлияли утренняя игра "на повышение", подпитываемая высокой гривневой ликвидностью и частично нивелированная продажей валюты регулятором в анонимном формате. А также последующий выход на рынок крупных продавцов, нуждающихся в гривне для проведения налоговых платежей", - подтвердил  Куринной.

Также, как и вчера, главными скупщиками доллара на межбанке остаются иностранные инвесторы, которые выводят на родину средства, продавая гривневые гособлигации нашего Минфина. Из числа крупнейших валютных продавцов, кроме Нацбанка, сегодня выделяли ПУМБ, Укрсоцбанк, Ситибанк и УкрСиббанк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Общий объем торгов сократился со вчерашних $443,42 млн. до $325,72 млн. Хотя достаточно много доллара продавалось к вечеру на снижении курса, однако финансисты подстраховались и подняли наличные цены в своих обменниках.

Средний курсовой диапазон на продаже людям сузился со вчерашних 26,35-26,55 гривен/$ до 26,45-26,55 гривен/$. Здесь было представлено большинство крупных структур: Приватбанк, Кредобанк, Правэкс-банк, Укрсоцбанк, Проминвестбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, ПУМБ, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк.

Максимальная цена доллара к обеду поднималась на 5 копеек - до 26,70 гривен/$, но под вечер откатилась на вчерашние 26,65 гривен/$. Самый дешевый доллар, как и вчера, стоил 26,15 гривен/$. Выкуп валюты у населения производился в рамках 25,65-26,34 гривен/$. 

После сегодняшних продаж экспортеров, у финансистов стала зарождаться надежда на укрепление гривны.

"Скорее всего, завтра межбанк будет открываться небольшим снижением, но в широком диапазоне - 26,30-26,40 гривен/$. После чего все будут следить за валютными продавцами", - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Еще более существенного отката ждет Олег Куринной - 26,20-26,30 гривен/$.

Как сообщала "Страна", ранее в Нацбанке Украины объяснили стремительное подорожание доллара

Мы писали, что Нацбанк продлил требование для экспортеров продавать половину своей выручки.

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