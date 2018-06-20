Результаты исследования воды 7-14 июня показали, что купаться на 106 пляжах в различных регионах Украины - опасно для здоровья.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Центр общественного здоровья МЗ.

Фото: ukrinform.ua

Винницкая область

Винница, Пляж "Химик"

Винница, Пляж "Гонты"

Винница, Пляж Центральный

Винница, Рекреационная зона «Вишенское озеро»

Бершадь, Рекреационная зона по ул. Коваленко, p. Дохно

с.Флорине, рекреационная зона "Анталька", г. Дохно

Волынская область

Луцк, Центральный пляж, р.Стир

Луцк, пляж "Теремной", г. Сапалаевка

с.Соловичи, оз.Велище

Ковель, рекреационная зона, p. Турия водохранилище

Ковель, городской пляж, р. Турия

с.Уховецьк, Пляж ПЗОиВ "Оберег", оз.Ухове

пгт Михайловка, рекреационная зона, пруд

Донецкая область

Мариуполь, пляж "Центральный"

Днепропетровская область

г.Новомосковск, Детский пляж

Житомирская область

м.Баранивка, Рекреационная зона «Заречье»

Чуднов, р. Тетерев (перед мостом)

Новоград-Волынский, городской пляж по ул.Богуна

Коростень, рекреационная зона ул. Грушевского

пгт. Стоянка, рекреационная зона ул. армейская

Закарпатская область

Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица

Мукачево, Парк Победы, р. Латорица

Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица

Мукачево, район монастыря

Запорожская область

Энергодар, городской пляж "Солнечный"

Киевская область

Васильков, Рекреационная зона, р. Стугна

м. Мироновка, ул. Захарченко, Рекреационная зона для отдыха населения, p. Росава

пгт. Ракетная, Рекреационная зона для отдыха населения, р.Рось

Вышгород, оз. "Бегемотик-1"

Вышгород, оз. "Бегемотик-2"

Вышгород, ул.Набережная, озеро

пгт. Барышевка, зоны рекреации г.. Трубеж

пгт. Барышевка, зоны рекреации г.. Ст. Красиловка

пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд"

пгт. Долина, озеро "СТАЛ"

пгт. Долина, озеро "Рецево"

с. Цибли Переяслав-Хмельницкий район, Пляж на Каневском водохранилище ДОЗ "Источник Надежды"

Переяслав-Хмельницкий, Пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)

Борисполь, озеро "Олесницкого"

Борисполь, озеро УМБ-17

Борисполь, озеро "Княжицкий"

с. Кийлив Бориспольский район, река Павловка

с. Кийлив Бориспольский район, Каневское водохранилище

с. Тарасовка, Киево-Святошинский р-н зона отдыха озеро

с. Крюковщина, Киево-Святошинский р-н, зона отдыха «Крючок»

Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, p. Роська

Белая Церковь, Пляж "Центральный", р. Рось

Борисполь, озеро микрорайона "Нестеривка"

Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха «Лесное озеро»

Киев

Киев, озеро Тельбин, пляж "Тельбин"

Киев, оз. Радуга пляж, "Радуга"

Кировоградская область

Кропивницкий, Городской сад

Кировоградская обл, Обозновский водохранилище

Кропивницкий, Место купания "Новониколаевский пляж", Ингул

Кропивницкий, Место купания "Ковалевский пляж", Ингул

Луганская область

Северодонецк, городской пляж, оз.Чисте

смт.Сиротине, Луганская область озеро Кривенькое, пляж базы отдыха «У озера Кривенькое»

Кременная, Зона рекреации, р.Красна

Лисичанск, Пляж ставка в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. героев Сталинграда

Лисичанск, Зона рекреации, р-н лодочной станции, Северский Донец

Северодонецк, пгт. Сироты, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня

Львовская область

Золочев, Озеро "Молодежное", парк "Здоровье"

Николаевская область

Первомайск, городской пляж "Радуга"

Очаков, Пляж городской

Николаев, пляж "Чайка"

Николаев, рекреационная зона "Намыв"

Николаев, рекреационная зона "Яхт-клуб"

Николаев, пляж "Стрелка"

Полтавская область

Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла

Кременчуг, Центральный городской пляж

Полтава, пляж Шевченковского р-на, р. Ворскла

Кременчуг, Пляж парке Воинов Интренационалистив

Пгт. Велики, Поселковый пляж, р. Ворскла

Кобеляки, Центральный пляж

Ровенская область

с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Красная калина" р. Путиловка

с.Обарив Ровенский р-н, пляж ООО "Обароивинвест", стал

с.Кустин Ровенский р-н, пляж КЗ ДСОК "Электроник-Ровно", р.Горынь

Ровно, оз.Басив Угол, городской пляж

Обаров, пляж ООО "Обароивинвест", стал

с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует)

Дубно, место массового отдыха, p. Иква

г.. Слоновка

с. Гориньгрод, Река Горынь (вход в район)

Серны, городской пляж, р. Случ

Тернопольская область

Тернополь, Дальний пляж, р. Серет, Тернопольский пруд

Черновицкая область

Черновцы, Городской пляж, Прут

Как сообщала "Страна", в Киеве после мощного ливня ограничили купание на всех пляжах. Лучше потерпеть и не заходить в киевские водоемы до улучшения погодных условий, чтобы не допустить распространение различных инфекционных заболеваний.

Напомним, в каких районах Киева самый грязный воздух.