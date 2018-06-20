Украина заняла 58 место из 63 в рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде, поднявшись на две строчки. Об этом говорится в исследовании швейцарской бизнес-школы IMD.

Исследование формируется на основе трёх направлений: "Знания", "Технологии" и "Готовность к будущему". Всего используются 50 критериев, 30 из которых ссылаются на статистические данные, а 20 формируются по результатам опросов.

Согласно отчёту, за год Украина продемонстрировала улучшения в знаниях и перешла с 45 на 39 место, а также технологиях, поднявшись на ступеньку с 62 на 61 место. Показатели "Готовность к будущему" остались прежними.

Фото: imd.org/

Слабыми сторонами Украины исследователи считают защиту прав на интеллектуальную собственность, банки и финансовые сервисы, высокие инвестиционные риски, кибербезопасность и пиратство.

Сильными – запуск бизнеса, скорость интернет-подключений, e-демократию, использование больших данных и качество обучения: в Украине высокое соотношение учителей и учеников, много женщин исследователей и выпускников научных специальностей.

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