В Парагвае житель маленькой деревни Санта-Тереса вернулся домой после трех дней отсутствия и обнаружил, что его родные готовятся к похоронам.

Об этом пишет ВВС.

20-летнего Хуана Рамона Альфонсо Пенайо в последний раз видели в четверг, когда он ушел из дома на границе с Бразилией.

В районе деревни орудует несколько банд наркодилеров, и когда Пенайо не вернулся домой в оговоренные сроки, то его семья решила, что молодой человек погиб, и обратилась в полицию.

Правоохранители сообщили, что обнаружили изуродованное тело молодого мужчины с похожими приметами, и семья Хуана Рамона решила, что это он.

Родственники организовали панихиду и оплакивали парня над гробом, в котором, как они считали, лежали его останки.

Их удивлению не было предела, когда к гробу подошел сам Пенайо.

После его удивительного возвращения обугленное тело вернули в морг. Местные чиновники сообщили, что, если тело не идентифицируют, то покойника похоронят с табличкой NN (nomen nescio), что на латыни означает "имя неизвестно".

Где был Пенайо в течение трех дней, и что он делал в это время - не сообщается.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко назвал обоснованными методы СБУ в деле с "воскрешением" Бабченко.

Также подросток со смертью мозга чудесно выздоровел после того, как мать согласилась пожертвовать его органы.