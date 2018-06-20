Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам принять за основу и в целом соответствующий проект №8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Об этом пишет "Лига".

Предлагается создать Высший антикоррупционный суд по местонахождению в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.

Также профильный комитет рекомендует ВР принять за основу проект № 7441 "О внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона "О Высшем антикоррупционном суде", который был внесен Президентом.

В частности, предлагается детализировать деятельность палат высших специализированных судов и закрепить определенную институциональную, организационную, кадровую и финансовую автономию апелляционной палаты высшего специализированного суда.

Кроме того, предлагается определить высшие специализированные суды главными распорядителями средств Госбюджета.

Ст. 160 Закона "О судоустройстве и статусе судей" предлагается заменить на главу 4 "Служба судебной охраны", в которой регулируются вопросы обеспечения охраны и поддержания общественного порядка в судах, статуса, полномочий такой службы, ее прохождения, специальных званий и социальной защиты соответствующих сотрудников.

Изменения предусмотрено внести, в частности, в УПК, ГПК, ХПК, КАСУ, законы "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу 14 июня 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала о пяти ножах в спину Антикоррупционному суду. Почему украинские власти не спешат выполнять требования МВФ.

Также директор МВФ призвала откорректировать закон об Антикоррупционном суде и напомнила о ценах на газ.