Четверг, 21 июня, День летнего сонцестояния будет очень жарким. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

"В четверг везде будет жарче всего, так как с 22 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду + 28... + 34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно. В Киеве 21 июня ожидается жаркая погода, без осадков, днем около +30 градусов", - прогнозирует синоптик.

Однако уже 22 июня дожди снизят температуру на Западе Украины до +18...+23 градусов. В субботу, 23 июня, существенно похолодает практически на всей территории страны, кроме ее восточной части.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", стало известно, в каких районах Киева самый грязный воздух.

Мы писали, что синоптик рассказала, когда в Киев придет похолодание.