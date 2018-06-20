Российский завод "Авиастар-СП" в Ульяновске возобновит производство самолета "Ан-124 Руслан".

Об этом свидетельствуют документы, размещенные на портале госзакупок России, пишет РБК.

"Авиастар" ищет подрядчиков для анализа возможностей оборудования завода для изготовления Ан-124, а также модернизированной версии Ан-124-1-М. Кроме того, "Авиастар" просит определить, допустимо ли демонтировать часть оборудования для изготовления "Ан-124".

Как известно, производство "Русланов" прекратилось в 2004 году. Их собирали на "Авиастаре" и на украинском заводе "Антонов". Всего было выпущено 55 самолетов "Ан-124". Неоднократно предпринимались попытки возобновления производства. Сейчас "Авиастар" занимается сервисным обслуживанием "Ан-124", осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники.

Ранее "Страна" сообщала, что концерн "Антонов" заявил о невозможности производства самолетов "Руслан" в России.

"Только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов "Ан-124-100", включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции", - объясняли в пресс-службе предприятия.

В то же время, экс-генконструктор "Антонова" считает, что Россия сможет восстановить производство "Русланов" за два года.