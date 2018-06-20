Венгерский авиаперевозчик Wizz Air открывает с 20 июня новый рейс в польский город Катовице из Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба харьковского аэропорта. Компания в апреле возобновила полеты в Харьков после четырехлетнего перерыва.

Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Из Харькова самолет вылетает 20:55, в Катовице приземляется в 22:10 по местному времени. Минимальная стоимость билетов составляет 799 грн.

Напомним, что авиакомпания Wizz Air возобновила в апреле перелеты в Харьков после более чем четырехлетнего перерыва. Первым перелетом был рейс и немецкого Дортмунда.

В польском направлении из Харькова осуществляются прямые перелеты в аэропорт Люблина и Варшавы. В Люблин прямое авиасообщение 18 июня открыла украинская авиакомпания Bravo. В столицу Польши можно добраться с польским авиаперевозчиком LOT.

Как сообщала "Страна", дегально на заработки в Польшу выезжает только каждый 20-й украинец.

Ранее мы рассказывали, как журналист "Страны" в Польшу на заработки ездил.