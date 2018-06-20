В Нацбанке объяснили, почему дорожает доллар и объяснили, почему не нужно драматизировать ситуацию.

Такое мнение высказал замглавы НБУ Олег Чурий на ежеквартальной встрече с руководителями 40 крупнейших финучреждений Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

Из негативных факторов чиновник выделил слабеющий интерес инвесторов к развивающимся странам и "существенную изоляцию" Украины от международных рынков капитала.

"Приток краткосрочного капитала в нашу страну, а соответственно и его отток, был незначительным по объему. Поэтому тенденции на мировых рынках пока не создают рисков для внешней устойчивости украинской экономики", - отметил Чурий.

Он заверил банкиров, что котировки сейчас определяются исключительно балансом спроса и предложения. А курсовую тенденцию задает внешнеэкономическая конъюнктура, которая способствует увеличению предложения валюты со стороны экспортеров, а также формирует спрос на валюту со стороны импортеров и компаний, осуществляющих репатриацию дивидендов.

Вместе с тем, только с начала недели по официальным данным Нацбанка средневзвешенный курс доллара на межбанке вырос более чем на 20 копеек, до 27,49 грн./$.

Банкиры отмечают повышенный спрос на валюту со стороны иностранных инвесторов, которые в последние дни активно избавляются от гривневых ОВГЗ и конвертируют полученные средства в валюту.

Ранее "Страна" сообщала, что иностранцы скупают доллар и выводят за границу. Курс перескочил 26,5 гривен/$.

Также курс НБУ 20 июня - доллар растет, евро подешевел.