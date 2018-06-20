Предельный возраст приема граждан на военную службу в качестве курсантов высших военных учебных заведений или их военных учебных подразделений повышен с 23 до 30 лет.

Это также касается институций, осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава, передает ЮрЛига.

Это положение распространяется на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

Соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)" (проект № 6052) президент Порошенко подписал в среду, 20 июня 2018 года.

В частности, документом определены основания увольнения с военной службы военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые не прошли испытательный срок.

Военнослужащие, признанные решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, могут продолжать прохождения службы (за исключением умственных, сенсорных, психологических недостатков и других заболеваний, определенных Министерством обороны).

Также Закон позволит:

повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин (как это уже определено для мужчин);

продолжать в особый период военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет;

уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащим, заключившим контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Кроме того, усовершенствованы отдельные нормы относительно обеспечения военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации и призыва по мобилизации и тому подобное.

Соответствующие изменения внесены в:

Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";

Закон "О воинской обязанности и военной службе";

Устав внутренней службы Вооруженных Сил.

Напомним, что соответствующий Закон Рада приняла на вечернем заседании 5 апреля 2018 года.

Как сообщала "Страна", Львовского военкома не будут штрафовать за публикацию в интернете списка уклонистов. При постановке на учет и получении приписного удостоверения призывники автоматически дают согласие на обработку их персональных данных.

Напомним, что Рада отменила военный сбор для силовиков, пограничников и работников спецслужб.