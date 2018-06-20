Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,38 грн/$1 с 26,445 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,36-26,40 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,4759 грн/$1 с 26,4464 грн/$1. Торговый оборот составил $325,72 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $443,42 млн.



Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 21 июня 2018 года.



100 долларов США - 2647.5945, 100 Евро - 3065.3849 и 10 российских рублей - 4.1617.

Как сообщала "Страна", Курс НБУ 20 июня - доллар растет, евро подешевел.

Ранее мы писали, что доллар подбирается к 26,5. Газовые закупки и иностранные владельцы гособлигаций ударили по курсу гривни.

Мы рассказывали, что иностранцы скупают доллар и выводят за границу.