Сегодня, 20 июня нефть эталонных марок на мировых рынках слабо дорожает, инвесторы ждут противостояния Саудовской Аравии и Ирана на встрече ОПЕК+ в Вене.

Об этом пишет "Интерфакс".

Цены на нефть слабо растут на торгах в среду,

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 по киевскому времени увеличилась на $0,16 (0,21%) - до $75,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль, торги которым прекращаются в среду, на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,22 (0,34%) - до $65,29 за баррель. Более активно торгуемый августовский контракт подорожал на $0,2 (0,31%) - до $65,1 за баррель.

Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке.

"Конечно, мы достигнем соглашения" - заявил журналистам в Вене министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, тогда как его иранский коллега Бижан Намдар Зангане ранее выразил сомнение в таком исходе переговоров.

Определенную поддержку рынку нефти оказывает новость о то, что добыча нефти в Ливии упала на 450 тыс. баррелей в сутки после закрытия экспортных терминалов Рас-Лануф и Эс-Сидер в результате вооруженных нападений.

Также рынок ждет информации о запасах нефти в США, которые будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по киевскому времени.

В ночь на среду свои данные, собираемые на добровольной основе, опубликовал Американский институт нефти (API), и они указали на снижение товарных запасов нефти в Штатах на 3 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами экспертов.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть поползли вниз из-за торговой войны между США и Китаем.

также цены на нефть вновь растут. Brent уже по $74,68 за баррель.