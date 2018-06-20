Сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира - 2018 в России. Об этом сообщает "Советский спорт".

33-летний форвард португальцев Криштиану Роналду отличился на 4-й минуте встречи.

Еще в одном матче группы B позднее 20 июня сыграют сборные Испании и Ирана. На данный момент у португальцев в активе 4 очка, у иранцев - 3, у испанцев - одно, марокканцы очков не набрали.

В первом матче группового этапа ЧМ сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

Как сообщала "Страна", фаны Сенегала напали на болельщиков Польши, но получили отпор и угодили в госпиталь.

Ранее Кот Ахилл из Эрмитажа назвал победителя матча Россия - Египет. Напомним, в матче на самом деле победила Россия.