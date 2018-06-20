После штурма здания Верховной Рады Украины утром 19 июня афганцами и шахтерами полиция начала уголовное производство по двум статьям, задержаны два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Столичные правоохранители задержали 26-летнего жителя Днепропетровской области, который вчера во время схватки возле Верховной Рады применил газовый баллончик в отношении сотрудников полиции. В результате правоохранители получили телесные повреждения в виде химического ожога глаз", - отмечается в сообщении.

Следователи Печерского управления полиции по данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Также полицейские задержали 49-летнего уроженца Кировоградской области, который оказывал сопротивление полицейским, обеспечивающих правопорядок во во время массовой акции.

"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет", - сказано в сообщении полиции.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

19 июня на площади Конституции у Верховной Рады в Киеве собралось около 2 тыс. афганцев, шахтеров и силовиков с требованиями сохранения своих льгот. Сначала акция проходила мирно, но затем митингующие прорвались ближе к зданию парламента, и, снеся ограждения, столпились у входа в Раду. Произошли стычки правоохранителей и участников акции: митингующие бросали в сторону полиции бутылки и применили слезоточивый газ, а полиция применила спецсредства.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко, в результате столкновений под Радой пострадали 8 полицейских (трое из низ были госпитализированы) и трое гражданских лиц.

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