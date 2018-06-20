Находящаяся под следствием экс-мэр Славянска Неля Штепа подала в суд на вице-спикера Ирину Геращенко по делу о защите чести и достоинства.

Об этом сама Геращенко сообщила в Facebook.

Заседание по делу вице-спикера состоится в Печерском районном суде Киева в понедельник, 9 июля.

"Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, в деле "чести и достоинства"", - сообщила Геращенко.

Она добавила, что рассматривает эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщала "Страна", полиция начала разыскивать сына Нели Штепы.

Адвокат Штепы подчеркнул, что, по сообщениям очевидцев, мужчина не участвовал в драке, а разнимал дерущихся мужчин. Кроме того, Дмитрий Марченко сообщил, что Неля Штепа не верит в то, что ее сын может быть виновен, а также называет происходящее психологическим давлением.

Отметим, что от рассмотрения дела Нели Штепы за 1 день отказались сразу две коллегии судей.