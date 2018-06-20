В столичном парке "Победа" в Днепровском районе жители заметили бобров, которые грызут деревья.

Об этом сообщила жительница Светлана Санина на странице парка в Facebook.

Активная деятельность бобров не нравится жителям столицы. На это они обратили внимание работников парка.

"Прошу обратить внимание - бобер скоро сгрызет дерево. Работники, которые были в парке и которым сообщили об этом, сказали, что не знают, что делать", - написала Светлана.

Фото: facebook.com/groups/ParkPeremoga

В комментариях к записи пользователи предложили обернуть деревья сеткой-рабицей.

Другие пользователи высказали мнение о том, что бороться с бобром не нужно, так как это его естественная среда обитания.

Ранее "Страна" сообщала, что бобры повредили дамбу и затопили село на Волыни.

Также Дарницкий район Киева атаковали бобры.