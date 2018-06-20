В Тернополе на проспекте Степана Бандеры произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает местное издание "Тернополяны" в среду, 20 июня.

"Три легковых автомобиля и два маршрутных такси столкнулись на проспекте Степана Бандеры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП попали автомобили Peugeot, Audi, Dacia и маршрутки №14 и №15. В результате столкновения Audi начала дымить, ее потушили огнетушителем. Одного из водителей забрала карета скорой помощи.

Как произошла авария и кто ее спровоцировал, не сообщается.

Фото: ternopoliany.te.ua

Как сообщала Страна, стало известно, кто погиб в жутком огненном ДТП на трассе Киев-Харьков.

Ранее в ДТП под Николаевом ВАЗ вспыхнул после столкновения с внедорожником.

Мы писали, что появилось видео ДТП в Ирпене, где автомобиль снес остановку на страшной скорости.