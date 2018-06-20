Британский принц Чарльз, который сначала был совсем не в восторге от того, что его сын Гарри решил связать свою жизнь с Меган Маркл, изменил свое мнение и прозвал невестку "Вольфрам" за ее сильный характер.

Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.

Чарльз зовет жену сына "Вольфрам" - по ее "металлический" внутренний стержень. По мнению информатора, принц Чарльз потеплел к Меган, когда они с Гарри попросили его, чтобы он вел невесту к алтарю.

Напомним, мачеха Гарри и Уильяма, Камилла Паркер-Боулз якобы тоже очень дружелюбно стала относится к Маркл.

Да и сама Елизавета II, говорят, оттаяла - по крайней мере во время совместной поездки с Меган до Чешира эти двое смеялись вместе "как будто школьницы", отмечает издание. Эксперты по языку тела утверждают, что женщинам действительно было комфортно в обществе друг друга, и они не притворялись перед камерами.

К слову, вскоре в королевской семье произойдет радостное событие, которое может еще больше сблизить Меган Маркл с ее новыми родственниками. Как сообщил дворец, 9-го июля будут крестить маленького принца Луи Кембриджского. Как известно, третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился 23-го апреля.

"Принц Чарльз одобряет Меган из-за ее силы и того, какой опорой он является для Гарри, который нуждается в своей жизни в человеке крепком, как вольфрам, потому что он может быть немного мягким. Это слово стало ласковым прозвищем", - пояснил собеседник издания.

Ранее "Страна" сообщала, что "заходи первой". Во время совместного турне с королевой Меган Маркл слегка оконфузилась.

Также журналисты узнали, что королева Елизавета подарила Гарри и Меган на свадьбу.