В Киеве движение по мосту Патона будет ограничено до 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор" в Facebook.

"Вниманию участников дорожного движения! Движение транспорта по мосту им. Е.А. Патона частично ограничено!", - говорится в сообщении.

Движение ограничат в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.

В компании пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

"По причине значительного количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершения работ запланировано 30 августа 2018", - уточнили в "Киевавтодоре" и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Напомним, в Киеве с 20 июня этого года будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы по ул. Городской.

Ранее "Страна" писала, что "Киевавтодор" нашел виноватых в плохих дорогах - это автомобили.

Как сообщала "Страна", въезд в центр Киева могут сделать платным.

Также "Страна" писала, что в Киеве на пять дней ограничат движение в районе парка Нивки.