В Киеве на мосту Патона ограничат движение до конца лета
В Киеве движение по мосту Патона будет ограничено до 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор" в Facebook.
"Вниманию участников дорожного движения! Движение транспорта по мосту им. Е.А. Патона частично ограничено!", - говорится в сообщении.
Движение ограничат в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.
В компании пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.
"По причине значительного количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершения работ запланировано 30 августа 2018", - уточнили в "Киевавтодоре" и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Фото: facebook.com/kievavtodor
Напомним, в Киеве с 20 июня этого года будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы по ул. Городской.
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Как сообщала "Страна", въезд в центр Киева могут сделать платным.
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