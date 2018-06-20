Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко в связи с убийством грабителями охранника строящегося храма в Мелитополе.

Его текст опубликовал информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви:

"От имени духовенства и прихожан Запорожской епархии Украинской Православной Церкви вынужден обратиться к вам, потому что возмутительный случай, который произошел сегодня, 19 июня, в Мелитопольском храме великомученика Пантелеимона, строящегося на территории местной больницы, стал той последней каплей, переполнившей чашу терпения!

В 2017-2018 году 14 раз храмы Запорожской епархии УПЦ подверглись ограблениям вандалов. Даже Андреевский кафедральный собор - один из главных храмов Запорожской епархии, подвергся нападению, во время которого грабители пытались похитить частицу мощей святой Параскевы, которая прибыла для поклонения верующих (благодаря реакции случайного свидетеля, который вызвал полицию, планы преступников были разрушены). Из 14 преступлений раскрыто в настоящее время только два! Священники настолько разуверились в положительных результатах своих заявлений в органы правопорядка, что уже не считают эти обращения действенными.

Но то, что произошло сегодня, превзошло все: на территории храма был убит человек - сторож, дежуривший в ночную смену. Грабители ворвались на территорию в час ночи и не только разбили голову невооруженному пожилому мужчине, но и после того, как подготовили к выносу церковные иконы, начали "отмечать дело" прямо в при храмовой трапезной, устроив пьянку! Подобную бесчеловечность сложно представить!

Вы тратите время и ресурсы на реформу органов внутренних дел, закупку техники, новых отличий и другое, так почему же действительный уровень охраны правопорядка, охраны жизни и покоя мирных граждан Украины, не позволяет чувствовать себя в безопасности? У всех нас возникает вопрос: сколько еще храмов должно быть ограблено и сколько верующих убиты, чтобы чиновники снизошли до наших "мелких" проблем?

Или они считают, что как только в Украине будет создана единая поместная Церковь, а украинскую землю "будут освящать" гей-парады, проходящие под охраной полиции, на реформирование которой расходуются деньги простых налогоплательщиков - прихожан этих храмов, то преступность исчезнет сама собой?

Прошу вас, как управляющий Запорожской епархией, как гражданин Украины: оставьте, наконец, политику и интриги, и займитесь, как профессионалы, выполнением своей прямой обязанности - защиты порядка и нашей мирной жизни. Мы стремимся спокойно жить и молиться, жить, не боясь "тати в ночи" (грабителей - Прим.Ред.) - это наше конституционное право, и мы настаиваем на его осуществлении, как одной из европейских ценностей, о которых так много говорят те, кто находится у руля власти.

Пусть Господь умудрит вас и направит в служение не политическим интересам, а народу Украины!", - указано в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", в УПЦ считают, что цепочка ограблений храмов Одесской области не случайна. в 2017 году было совершено 19 грабежей храмов, расположенных в Одесской области, но виновных так и не нашли.

"Страна" разбиралась, для чего возбудили уголовное дело против священников в Запорожье.