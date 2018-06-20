В соцсетях сыплются поздравления с днем рождения голливудской актрисе Николь Кидман, которой 20 июня исполняется 51 год.

Коллеги и фанаты публикуют поздравления в соцсетях, в том время как сама актриса не спешит поделиться впечатлениями о дне рождения.

Также нет поздравлений на аккаунтах ее мужа Кита Урбана. СМИ писали, что пара находится на грани развода, хотя официально это не подтверждается.

Анджелина Джоли поздравила Кидман, выложив одну из общих фото в instagram

Фото: instagram.com/

Фотограф Энди Готтс выложил одну из фотографий Кидман, напомним, что сделал это снимок, когда попросил актрису подумать об Одри Хепберн.

Фото: twitter.com

Фан-аккаунт Колина Ферта также поздравил актрису, прикрепив фото из их совместного фильма.

Фото: twitter.com/

Аккаунт Жана Поля Готье также поделился эффектным фото Кидман из журнала Vogue в красном платье с поздравлениям.

Фото: twitter.com

Как сообщала Страна, Дональд Трамп праздновал 72-й день рождения.

Мы писали, что Ани Лорак отпраздновала в Греции день рождения дочки.

Также актриса Анджелина Джоли встретила 43-й День рождения на аттракционах с детьми.