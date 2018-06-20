Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, который сегодня в Москве встречается с Путиным и омбудсменом Москальковой, призвал освободить Сенцова "по гуманитарным основаниям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягланд журналистам в среду после встречи с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - добавил Ягланд.

В свою очередь Москалькова заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.

"Это господин Ягланд высказал такую заинтересованность со стороны Совета Европы", - сказала она.

"Лично ко мне Сенцов не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, для того чтобы, может быть в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила российский омбудсмен.

Как сообщала "Страна", Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Напомним, 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в среду, что обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит способствовать освобождению Олега Сенцова и обратиться с соответствующей просьбой к президенту России.