В ночь с 20 на 21 июня, с 0:00 до 7:00, в Деснянском районе будет проводиться профилактическая промывка сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Также будет проводиться чистка и мойка резервуара чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции "Троещина". Во время профилактической промывки не рекомендуется использовать воду из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

В зону промывки попадут сети:

по ул. Драйзера (четные номера домов);

по просп. Маяковского (от ул. Драйзера до ул. Сабурова, четные номера);

по ул. Сабурова (нечетные номера);

по просп. Маяковского (от ул. Закревского, до ул. Сабурова, нечетные номера).

После завершения промывки сетей воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

"Обращаем внимание, что промывка - это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалась ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка", - заметили коммунальщики.

Ранее на Троещине должникам начали перекрывать канализацию в квартирах.

Напомним также, что "Киевводоканал" назвал адреса в столице, где отключили воду.

Как сообщала "Страна", ранее промывали сети в Оболонском районе Киева, жителям пришлось остаться без воды.