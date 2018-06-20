В Одесской области нашли тело мальчика, которого затянуло волной в Черное море.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Килийского городского совета Павел Бойченко.

"Тело Кирилла нашли спасатели. Увы, чуда не произошло. Соболезнования родным и близким", - написал он.

В свою очередь издание "Бессарабия INFORM" уточнило, что утонувшего ребенка вынесло на берег в районе дикого пляжа села Приморское.

Сейчас на месте обнаружения ребенка работает следственно-оперативная группа, после этого тело отправят на экспертизу для установления точной причины смерти.

Трагедия произошла в понедельник, 18 июня. Мальчик пропал вблизи курортного поселка Приморское. На отдых он приехал в составе баскетбольной команды. На песчаной косе ребенка внезапно накрыла волна, и после того никто ребенка не видел.

Ранее "Страна" сообщала, что на одесском пляже во время отдыха с родителями утонул 7-летний мальчик.

Также под Одессой во время шторма утонули двое взрослых и двое детей.