Индекс потребительских цен в январе-мая 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 13,2%. При этом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 16,6%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Хлеб и хлебопродукты прибавили в цене 9,2% по сравнению с январем маем 2017 года, мясо и мясопродукты - 26,1%, рыба и продукты из нее - 2,8%, молоко, сыр и яйца - 23,7 %, масло и жиры - 16,8%, фрукты - 33,4%, овощи - на 17,5%, говорится в данных Госкомстата по индексам потребительских цен на товары и услуги в 2018 году.

Согласно приведенной статистики, алкогольные напитки и табачные изделия стали дороже на 20,2% по сравнению с 5 месяцами прошлого года; предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 5,1%.

Как сообщала "Страна", в Украине подорожали капуста, колбаса и мороженая рыба.

Мы писали, что в Украине резко подорожало сало. Свинина и говядина не отстают.

Также цены в промышленности Украины резко выросли в мае.