Американское издание Politico опубликовало большой материал о том, стоит ли журналисту спать со своим источником. Тема поднялась после скандала вокруг журналистки The New York Times Эли Уоткинс, которая на протяжение четырех лет состояла в интимной связи с бывшим членом комитета Сената США по разведовательной деятельности Джеймсом Вольфом. Об этом сообщает Politico.

В апреле 2017 года Уоткинс написала для Buzzfeed материал о том, что бывший член команды Трампа общался с русскими шпионами.

Тогда никто не усомнился в фактической точности материала, однако сам Вольф заявил, что стал источником информации из-за романтической связи с журналисткой.

Кроме того, по данным ФБР, Джеймс Вольф передавал данные, как минимум, четырем корреспондентам.

Джеймсу Вольфу 58 лет. В мае он ушел в отставку Фото: BFM.RU

Издание Politico резко осуждает подобный подход, который "загрязняет конечный продукт непростительным пятном компромисса и конфликта интересов".

Секс с источником можно интерпретировать, как оплату за информацию, чего ранее не было в американских журналистских кругах.

Еще одно беспокойство журналистов Politico вызывает то, что подобные сделки "секс за новости" увеличат обременительные требования и ожидания для женщин-репортеров.

Эли Уоткинс сравнили с молодой журналисткой газеты The Washington Herald Зои Барнс нашумевшего сериала "Карточный домик" Фото: theaustralian.com.au

"Если вы чувствуете, что источник настаивает на близости, лучше сказать своему боссу и отказаться от удара", - советует Politico.

Журналистам The New York Times коллеги советуют научится поддерживать социальную дистанцию.

Ранее "Страна" писала про журналистку Fox News, которая рассказала, что Трамп предлагал ей подарки и звал в гости.

Как сообщала "Страна", журналистку CNN уволили за сотрудничество со штабом Хиллари.

Напомним также, что Deutsche Welle осудила российского болельщика, который чмокнул их журналистку в прямом эфире.