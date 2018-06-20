В киевском метро появились плакаты, где известный интернет-персонаж Гусь будет рассказывать пассажирам о правилах поведения в метрополитене.

Первые несколько 9 постеров серии "Гусь в метро" разместили 20 июня,на станции метро "Золотые ворота". Об этом сообщает сайт киевского метрополитена, а фотографии постеров публикуют в Facebook пользователи соцсетей.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Советник начальника метрополитена Наталья Макогон рассказала, в метро Киева давно планировали осовременить правила поведения. В вагонах столичного метрополитена и на станциях метро постеры появятся через две-три недели.

В плакатах Гусь призывает придерживаться элементарных правил гигиены и поведения в метрополитене - например, принимать душ перед тем, как совершить поездку, придерживать тяжелые двери и не заходить за ограничительную желтую линию.

Фото: facebook.com

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