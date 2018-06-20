Известный голливудский актер Кевин Спейси, который находится под следствием из-за сексуального скандала, вернулся в кино.

Об этом сообщает DailyMail.

После почти года травли со стороны СМИ и бойкота коллег актер появится на большом экране в финансовой драме "Клуб миллиардеров".

Спейси сыграет роль инвестора-мошенника из Беверли-Хиллз, который вместе с молодыми финансистами решается на крупную аферу. Компанию Кевину Спейси составят Эмма Робертс и Терон Эджертон.

Напомним, в конце 2017 года Кевина Спейси более 15 коллег из индустрии кино обвинили в сексуальных домогательствах, среди которых были как женщины, так и мужчины. Кевин Спейси признал вину, извинился, совершил каминг-аут и решил лечиться от сексуальной зависимости.

Однако, компания Netflix отказалась продолжать с Спейси контракт на пятый сезон "Карточного домика", где главную роль сыграла известная актриса Робин Райт.

Ранее "Страна" сообщала, что Кевин Спейси решил пройти курс лечения.

Также секс-скандалиста Спейси обвинили в расизме после заявления о "ниггерах".