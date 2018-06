Немецкий портал Deutsche Welle судил действия российского болельщика, который во время репортажа Джулиет Гонсалес Теран в прямом эфире приобнял и поцеловал в щеку журналистку.

"Сексуальное домогательство — это плохо. Оно должно прекратиться. В футболе и в любом другом месте", - написали Deutsche Welle в Twitter.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es