Экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования 20 июня определила порог "сдал/не сдал" для истории Украины на уровне 26 баллов. Также были определены пороговые баллы для ВНО по физике, химии и географии.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам директор УЦОКО Вадима Карандия, процент лиц, успешно преодолевших проходной порог по Истории Украины составил 85,81%. Всего в тестировании по истории Украины приняли участие 159 523 человека. Не преодолели пороговый балл 22692 человека, или 14,19%.

По географии порог "сдал/не сдал" определен на уровне 26 баллов (не преодолели пороговый балл 12,33% участников теста), по физике - 12 баллов (не сдали тест 16,82%), по химии - 15 баллов (не сдали тест - 10,49%).

Результаты ВНО по истории Украины будут засчитаны как государственная итоговая аттестация.

Как сообщала "Страна", с 22 мая по 13 июня в Украине прошла основная сессия внешнего независимого тестирования. ВНО произошло по 11 предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, химия, физика, география, английский, немецкий, испанский, французский языки.

Также "Страна" писала, что 15 июня были обнародованы результаты тестов ВНО по семи предметам.

Напомним, в Министерстве образовании объявили, когда начнется регистрация ВНО на магистратуру.