Государственное предприятие СЕТАМ, реализующее арестованное имущество с помощью технологии Blockchain, присоединится к Prozorro. Продажи в процессе реализации всех активов, в том числе предприятий малой приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Отметим, что Prozorro.Продажи СЕТАМ - две системы, обеспечивающие реализацию имущества с максимальной прозрачностью и минимальными возможностями для коррупции. Однако они подчиняются разным ведомствам: Prozorro - Минэкономики, а СЕТАМ - Министерству юстиции.

"Путем долгих переговоров мы пришли к общему знаменателю: площадка OpenMarket присоединяется к ProzorroПродажи в реализации всех активов, в частности малой приватизации, имущества обанкротившихся банков, прав аренды и т.д.", - заявил заместитель министра экономики Украины Макс Нефедов.

Фото: twitter.com/mineconomdev

Также сообщается, что обе системы электронных торгов подписали дорожную карту о сотрудничестве.

СЕТАМ - это государственное предприятие, созданное с целью осуществления электронных торгов конфискованным имуществом. В основу торгов положено технологию Blockchain.

Как отмечалось, с помощью торгов государство реализовало через него арестованного имущества на 6 млрл гривен.

Например, через СЕТАМ продавали один из крупнейших масличных комбинатов Украины по 150 000 000 гривен. Недавно здесь выставили на продажу Ferrari должника, который не выплачивал алиментов. Ранее там находился на продаже конфискованный российский Boeing. Кроме этого, там объявили о продаже двух спиртзаводов из-за проблем с выплатой зарплаты.

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