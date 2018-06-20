После магнитной бури, которая накрыла Землю в понедельник, 18 июня, следующие магнитные возмущения ожидаются 28 и 29 июня. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Фото: tesis.lebedev.ru

По данным специалистов, самые крупные магнитные бури 2018 года были зарегистрированы прошедшей весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует буре уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Всего за 2018 год было зарегистрировано 12 дней с возмущениями магнитных полей - где-то в пять раз меньше, чем за прошлый год. По информации исследователей лаборатории, снижение общего уровня геомагнитной активности связано с резким снижением солнечной активности, достигшей в настоящее время планки 11-летнего минимума.

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