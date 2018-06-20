Стало известно сколько украинцев, попросили убежища в Беларуси в этом году
В Беларусь с просьбой о предоставлении защиты с начала года обратились около 400 иностранцев, 90% или 360 человек из которых – украинцы.
Об этом заявил заместитель начальника департамента по вопросам гражданства и миграции министерства внутренних дел Беларуси Александр Татура, сообщает "Интерфакс".
Кроме украинцев приют в Беларуси ищут мигранты из Ирака, Пакистана, Сирии, Йемена, Афганистана и Бангладеш.
По словам Татура, увеличение количества вынужденных мигрантов в стране произошло с началом военных конфликтов в 2014 году.
"Если в 2013 году количество иностранцев, которые ходатайствовали о защите, не превышала двухсот человек, то, начиная с 2014 года, их количество увеличилось в 4 – 6 раз", – сказал он.
Ранее "Страна" сообщала, что названы пять стран, куда украинцы чаще всего обращаются за убежищем.
Также год безвизу с ЕС: массового паломничества украинцев в Европу не получилось.