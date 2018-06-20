В Беларусь с просьбой о предоставлении защиты с начала года обратились около 400 иностранцев, 90% или 360 человек из которых – украинцы.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по вопросам гражданства и миграции министерства внутренних дел Беларуси Александр Татура, сообщает "Интерфакс".

Кроме украинцев приют в Беларуси ищут мигранты из Ирака, Пакистана, Сирии, Йемена, Афганистана и Бангладеш.

По словам Татура, увеличение количества вынужденных мигрантов в стране произошло с началом военных конфликтов в 2014 году.

"Если в 2013 году количество иностранцев, которые ходатайствовали о защите, не превышала двухсот человек, то, начиная с 2014 года, их количество увеличилось в 4 – 6 раз", – сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что названы пять стран, куда украинцы чаще всего обращаются за убежищем.

Также год безвизу с ЕС: массового паломничества украинцев в Европу не получилось.