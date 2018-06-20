Комитет Верховной Рады на заседании в среду выступил с поддержкой инициативы переименования Днепропетровской и Кировоградской областей, сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую", - написал Вятрович на странице в Facebook.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

На заседании комитета рассматривались законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№8329) и относительно переименования Кировоградской области (№8380).

Ранее "Страна" писала, появится ли в Украине Сичеславская область.

Мы сообщали, что в Киеве появятся улицы Украинского Пласта и Марии Капнист. Полный список переименований

Стало известно, что Вятрович объявил вне закона памятники Жукову.