Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, сегодня, 20 июня, установил новый рекорд. В матче против Марокко, в котором завершился первый тайм, Криштиану Роналду открыл счет на четвертой минуте встречи. На перерыв команды ушли со счетом 1 - 0 в пользу португальцев.

Этот гол стал 85 - м за время выступлений КриРо за национальную сборную. Таким образом Роналду вышел на первое место в Европе по этому показателю и может существенно улучшить его, ведь чемпионат мира еще продолжается.

Напомним, что предыдущее достижение принадлежало легендарному форварду сборной Венгрии Ференцу Пушкашу. Он забил за свою сборную 84 мяча.

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