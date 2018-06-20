Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участи в президентских выборах в 2019 году.

Об этом она сказала в ходе видеоконференции в Facebook в среду.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation (игровая приставка - Прим. Ред.), а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала она.

До этого Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа. "Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Юлия Тимошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что так говорила Тимошенко. Что обещала будущий кандидат в президенты на своем форуме.

Также лидеры "Народного фронта" договариваются с Тимошенко о ее поддержке на выборах - источник.