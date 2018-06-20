В Украине нападения, совершенные праворадикальными группами, часто остаются безнаказанными. Об этом говорится в тексте доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Отмечается, что с февраля по май текущего года зафиксирован 41 случай посягательства на свободу выражения взглядов, свободу средств массовой информации, свободу мирных собраний и объединений, а также случаи дискриминации, использования языка вражды и насилия в отношении меньшинств (в частности ЛГБТ и ромов).

"Правительство Украины несет ответственность за 28 из этих нарушений: в двух случаях нападение, как утверждается, было совершено государственными субъектами, а в 26 случаях правительство не предотвратило нападение, не расследовало его и (или) не обеспечило судебное преследование известных исполнителей нападений. Вооруженные группы несут ответственность за три задокументированных нарушения прав человека. УВКПЧ глубоко обеспокоено тем, что на территории, контролируемой правительством, 25 нападений совершили крайне правые группы, часто безнаказанно", – говорится в тексте доклада.

В ООН требуют от украинской полиции и прокуратуры тщательно расследовать такие нападения.

"Если такие ограничения демократического/гражданского пространства не устранить, они могут подорвать честность президентских и парламентских выборов 2019 года", – добавили в ООН.

Ранее специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер заявил, что в Украине стало значительно меньше случаев нечеловеческого отношения и пыток по сравнению с 2016 годом. Он также отметил, что в изоляторах временного содержания "ситуация уже более-менее нормальная".

Как сообщала "Страна", ранее радикалы собирались ночевать в парке Шевченко накануне Марша ЛГБТ, чтобы помешать ему.

Мы писали, как радикалы напали на главу Россотрудничества в Киеве, когда он ждал такси.

Также Нацдружины разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.