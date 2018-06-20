Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что губернатор Одесской области Максим Степанов должен понести ответственность и дать оценку действиям Сергея Стерненко, который зарезал бывшего десантника в Одессе .

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

Кива напомнил, что Степанов взял на поруки Стерненко и внес за него залог в деле по обвинению в организации беспорядков 18 ноября 2017-го года.

"Спустя год Стерненко совершил очередное преступление - зарезал человека, находясь под следствием. И Теперь ответственность обязан понести и губернатор, который за него некогда ручался. Дети убитого остались сиротами! Второе. Когда я вижу человека с ножом, у меня возникает вопрос: а где ты был в 2014-ом году? Ведь если ты - активист, волонтер, и у тебя есть позиция - защищай родину в окопах, а не бегай по мирному городу с ножом. Патриоты и националисты все на фронте, а оставшиеся тут - шарлатаны и приспособленцы.

Активисты и волонтеры - самая удобная профессия. Объясните, чем себе на жизнь зарабатывает волонтер? На фото с колбасой? Или на сэлфи с флагами? Стерненко из тех людей, которым было комфортнее и сытнее возить колбасу на фронт, нежели воевать. Я впервые встретил Стерненко у базы со спортивным лагерем в Днепропетровской области, организованным тогдашней областной администрацией Коломойского-Корбана. Там формировались первые боевые группы под руководством Яроша. Стерненко приехал туда, покрутился. И когда с очередного задания привезли труп, он сбежал. Сказал, что вернется когда соберет людей.

После этого я его не видел. И в следующий раз я увидел его в Одессе в 2016-м - активистом. Закон один для всех. И убийство - это убийство. Независимо, кто преступник - активист, волонтёр, чиновник или обычный гражданин. Никому нельзя прощать совершенные преступления! Это неправильно. Позиция следователя и прокуратуры должна быть неизменной. По делу Стерненко мы имеем неоспоримые факты: второго ножа нет, неоказание помощи, бесконечный цинизм со стороны псевдопатриота, осиротевшие дети. В данном случае я не представляю себе, как можно снимать на телефон агонию человека, который корчится в предсмертных муках с распоротым животом. А он снимал. Правила ведения любого боя среди мужчин предполагают, что каждый может оказаться на месте раненого, поэтому даже если ты ранил, нужно оказать помощь человеку, а не снимать кино ради лайков в Фейсбук", - сказал Кива в комментарии "Стране".

Напомним, в ночь на 25 мая на Фонтанской дороге произошла драка между Сергеем Стерненко и двумя мужчинами, которые, по словам Стерненко, попытались на него напасть. В ходе драки Стерненко нанес ножевые ранения своим противникам, а также сам получил ранение в руку и несколько ударов по голове. Затем он бросился в погоню за одним из оппонентов, нанес ему несколько ударов ножом, от которых мужчина (оказался бывшим десантником ВСУ) в итоге скончался.

На видео, сделанном сразу после инцидента, Сергей Стерненко несколько раз подтверждает, что нож принадлежит ему, но позже он отказался от своих слов и стал говорить, что отобрал нож у одного из нападавших.

В настоящее время подозреваемых в деле о драке на Фонтане в ночь на 25 мая нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черноморске простились с десантником, которого зарезал в Одессе Стерненко.