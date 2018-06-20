Полиция передала родителям 15-летнего подростка, которого задержали с автоматом Калашникова и дымовыми шашками возле здания Кабинета Министров.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишут "Украинские новости".

"Ему 15 лет, родители забрали домой", - сказал собеседник.

По факту обнаружения у него оружия открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.

Мера пресечения ему пока не избиралась.

Напомним, 19 июня молодой человек двигался в направлении Верховной Рады Украины, где проходила массовая акция. Во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастеты, ножи и дымовую шашку

Ранее "Страна" сообщала, что Герман готов рассказать про тайники с оружием из Донбасса.

Также под Киевом полиция нашла склад боеприпасов в квартире у местного жителя.