Организация "Автобаза Государственного управления делами" объявила о проведении тендеров по закупке легковых автомобилей ожидаемой стоимостью 53,89 млн грн. Об этом сообщается в системе Prozorro.

Автобаза хочет приобрести два бронированных Mercedes-Benz S 600 2018 года выпуска ожидаемой стоимостью 42 420 000 грн. То есть один автомобиль должен стоить 21 млн грн., или около $800 тыс.

Фото: prozorro.gov.ua

Один из автомобилей должен иметь пакет бронирования в высшей степени защиты VR10, обивку салона из черной эксклюзивной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, обивку потолка из микрофибры, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы из дерева.

Второй автомобиль тоже должен иметь бронирование высшей степени защиты VR10, обивку - кожа эксклюзив фарфор, систему ночного видения, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.

По данным источников "Наших денег" в Государственной фискальной службе, в 2015 году в страну ввозили новые бронированные Mercedes-Benz S600 Limousine lang, которые декларировали на таможне по цене от $380 тыс. до $410 тыс., то есть от 9 880 000 грн. до 10 660 000 грн. по нынешнему курсу. В прошлом году в Украине ввозили бронированные Mercedes-Benz S600 2013 годп изготовления (класс брони В7) по цене $123 тыс, 2012 г.в. - $124 тыс.

Кроме того, "Автобаза Государственного управления делами" также хочет купить два Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 2018 г.в,. ожидаемой стоимостью 11 470 000 грн., или около $220 тыс. за штуку.

Одна из машин должна иметь обивку салона из черной эксклюзивной кожи, систему кондиционирования сидений водителя и переднего пассажира, пакет систем помощи при парковке с камерой кругового обзора, мультифункциональное рулевое колесо из дерева и кожи, комфорт-пакет обогрева, декоративные элементы из дерева.

Второй мерседес также иметь обивку салона из черной эксклюзивной кожи, заднюю часть салона с перегородкой, холодильный отсек, откидные столики в задней части салона, проекционный дисплей, сигнальные жилеты для водителя и пассажиров, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.

Цены на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у официального представителя немецкого концерна в Украине стартуют от 3 330 000 грн.

Как сообщала "Страна", Служба внешней разведки объявила тендер на покупку шоколада, халвы и зефира.

Мы писали, что в столовой Верховной Рады взлетели цены из-за тендерных закупок.

Ранее Нацбанк объявил тендер на покупку почти тысячи пар черных носков.