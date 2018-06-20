Управление СБУ в Харьковской области заявило о своей непричастности к беспорядкам, которые произошли утром в среду, 20 июня, в горсовете Харькова. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-центра облуправления Службы безопасности Владислав Абдула.

Фото: facebook.com

"Хочу подчеркнуть, что к правонарушениям, которые состоялись сегодня в здании Харьковского городского совета, областное Управление Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения. Обвинения в адрес Управления являются безосновательными и грязными. Управление всегда работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - говорится в сообщении.

"Национальной полицией региона открытое уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мы открыты к сотрудничеству и готовы в пределах своей компетенции принять участие в расследовании событий для установления лиц, нарушивших закон, а также тех, кто непосредственно заинтересован в таких провокациях", - написал в соцсети Абдула.

Ранее "Страна" писала о том, что погромы в Харьковском горсовете Кернес назвал провокацией СБУ.

Также мы сообщали, что после погромов в Харькове в больницу попали две сотрудницы горсовета.