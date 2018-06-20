В индийском штате Ассам внутри банкомата техники обнаружили испорченные купюры общим номиналом в 1,2 млн рупи ($17,6 тыс.). Еще около 1,7 млн рупий ($25 тыс.) техникам удалось спасти. Об этом сообщает ВВС.

Вредитель банкнот был обнаружен среди огрызков купюр. Им оказалась уже мертвая крыса, поэтому в уничтожении банкнот подозревают именно грызунов.

В полиции рассказали, что животные, скорее всего, попали внутрь через отверстие для кабелей. Банкомат не работал 12 дней, пока его не вскрыли.

Фотографиями пережеванных денег активно делятся пользователи в Twitter. Так, индийский журналист СNN пошутил, что крысы отлично потрудились над своим гнездышком стоимостью в 12 тысяч рупий.

Фото: R J News

Фото: R J News

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