Украинские пограничники запретили на три года въезд в Украину российскому актеру Борису Каморзину, сыгравшему майора Довжика в "Ликвидации" и каскадеру Сергею Михайлову из-за поездок в Крым с российской стороны.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В столичном аэропорту "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" обнаружили гражданина Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях. Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал ТОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ГНСУ, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ - каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

Сейчас обоим россиянам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года

В целом по состоянию на сегодня в отношении 122 иностранцев - деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились на временно оккупированной территории АР Крым, было принято решение о запрете въезда в Украину 52-м лицам во время въезда в Украину отказано в пересечении границы и вернули в обратном направлении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину не пустили экс-солистку "Ночных снайперов", которая прилетела в "Жуляны".

Также в России снимают с рейсов украинцев, летящих транзитом через Минск по внутреннему паспорту.