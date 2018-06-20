В ФИФА неоднократно предупреждали перед стартом чемпионата мира - 2018, что будут жестко реагировать на расистские и гомофобные проявления на трибунах. И первой ласточкой стало разбирательство, которое открыла ФИФА против Федерации футбола Мексики.

Инцидент произошел на матче Мексика - Германия, который закончился в пользу "ацтеков". Фанаты из Латинской Америки выкрикивали слово "puto" (грубое обозначение гомосексуалов) при выполнении свободных ударов вратарем немцев Нойером.

Как передает DW Федерацию футбола Мексики может ждать крупный денежный штраф. Хотя она перед ЧМ-2018 призывала своих болельщиков воздержаться от таких выкрикиваний во время матчей.

Ранее "Страна" сообщала, что репортера DW в прямом эфире поцеловал московский болельщик. Компания заявила о секс - домогательстве.

Также мы рассказывали, что в Москве без вести пропал болельщик из Мексики.