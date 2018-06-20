Апельсиновый сок, джинсы и сигареты. Американские товары подорожают в Европе с 22 июня
Еврокомиссия пришла к соглашению относительно ответных мер на введение США пошлин на европейскую сталь и алюминий. Об этом сообщается на сайте ЕК.
Уточняется, что ответные меры затронут американские товары стоимостью в $2,8 млрд. Ограничения вступят в силу уже в пятницу, 22 июня.
"Ребалансирующие меры ЕС будут действительны до тех пор, пока США не отменят пошлины, что будет проходить в соответствии с соглашением ВТО и законодательством ЕС", - заявили в ЕК.
ЕС введет пошлины в 25% на американский рис, апельсиновый сок, арахисовое масло, виски, сигареты и джинсовую одежду.
Ранее "Страна" писала о том, что Китай разорвал торговые отношения с США из-за введения пошлин.
Также мы сообщали, что Россия введет пошлины на товары из США в ближайшее время.
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