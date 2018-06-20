Российский кинодокументалист Андрей Плахов опубликовал письмо заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Письмо с некоторыми купюрами Плахов разместил на своей странице в Facebook.

"Дорогой Андрей Степанович!

Рад очень получить от Вас эту короткую весточку. Спасибо Вам за нее, а также за то, что Вы все эти годы делали для моей поддержки. Я знаю, что Вы один из тех, кто делал это с первого дня, и очень активно. Спасибо, это очень лестно для меня. Ведь когда я самообучался кино, я учился в том числе и по Вашим книгам и статьям. А когда смотрел какое-то слишком заумное и непонятное мне, провинциальному парню, кино, то вбивал в поисковике его название, а рядом писал "Плахов", чтобы прочесть Ваше мнение об этом фильме (...) Поэтому когда Вы не только хорошо отозвались о моей крайне сырой и незрелой работе "Гамер", а еще и взяли в конкурс международных дебютов "Духа огня", я был просто счастлив. После этого мне уже было по большому счету все равно, кто что сказал – я знал, что что-то у меня да получилось.

Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так не сложно – просто не бояться высказать свое мнение! Спасибо Вам еще раз за это. Огромный привет всем, кто с нами! Отдельное спасибо и слова уважения передайте, пожалуйста, Александру Сокурову!

Я держусь и по-прежнему уверен в победе! Всего Вам самого наилучшего!

Ваш Олег Сенцов

16.06.18 г".

Андрей Плахов добавил, что сомневался, печатать ли это частное письмо, но решил, что оно поможет лучше понять Олега тем, кто его мало знает.

Фото: facebook.com/andrey.plahov.7

Напомним, что 18 июня главный редактор "Эхо Москвы" сообщил, что судьба Сенцова может решиться.

Как сообщала "Страна", Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на дело Сенцова.