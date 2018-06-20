Участник группы "Хамерман Знищує Віруси" Альберт Цукренко заявил, что после скандального выступления на фестивале Porto Franko в Ивано-Франковске гонорары группы выросли вдвое. Об этом исполнитель заявил в эфире радио НВ, сообщает Zaxid.net.

По словам Цукренко, их выступление не является скандальным, это скорее рядовое шоу группы, а вся слава обрушилась на "ХЗ" после сообщение в Facebook мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, в котором тот поручил освятить место выступления.

Сам же скандал, по словам Цукренко, имеет политический оттенок в частности потому, что спонсором фестиваля является неназванный "политический оппонент действующего городского головы".

Фото: hromadske.ua

"Это стало провокацией по факту, но это был обычный концерт группы перед обычной публикой. Мы уже привыкли, что у нас есть достаточно немаленькая и лояльная аудитория, которая приходит на наши концерты. На концерты продаются билеты, и это собственно отсеивает случайных людей. Здесь же произошло не то, что обычно. Здесь реакция власти и общества. Сам концерт прошел, как всегда", - сказал Цукренко в эфире.

Как сообщала "Страна", на почти голых музыкантов "Хамерман Знищує Віруси" завели уголовное дело.