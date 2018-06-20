Появилось видео стычки между предполагаемыми контрабандистами и пограничниками на Буковине.

На нем зафиксирована спор между сторонами, один из местных жителей демонстрирует окровавленную ногу, передает ТСН.

Местные жители утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители Госпогранслужбы отмечают, что на них было совершено нападение во время несения службы.

Видео: youtube.com

Напомним, ЧП произошло в Сторожинецком районе Черновицкой области. По версии пограничников, на них напали 20 человек и они были вынуждены открыть огонь по нарушителям.

"Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить противоправные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки уладить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из нападавших был ранен. Его доставили в больницу и оказали первичную медицинскую помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мариуполе задержали двух подозреваемых, которые сломали челюсть пограничнику.

Также не хотели проходить контроль на безопасность. В кафе Мариуполя рассказали свою версию драки пограничников с охраной.